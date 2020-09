Sono state pubblicate oggi, sul sito del Comune di Napoli, le deliberazioni numero 331, con la quale la Giunta dà indirizzo agli Uffici competenti di «... porre in essere ogni azione finalizzata all'annullamento delle multe elevate per l'accesso nelle Aree Pedonali provvisorie...» e la deliberazione numero 332, con la quale la Giunta definisce le regole per annullare le multe elevate per residenti, domiciliati, non residenti proprietari di posti auto, veicoli diretti agli alberghi e alle autorimesse, le regole per l'autorizzazione ai veicoli per carico e scarico delle merci deperibili, attività commerciali interne.

È quanto fa sapere una nota del Comune. Per tutte le diverse situazioni individuali, per mettere gli Uffici nelle condizioni di intervenire secondo le decisioni e gli indirizzi della Giunta, è indispensabile e necessario che i cittadini che hanno ricevuto verbali per attraversamento dell'Area Pedonale temporanea trasmettano agli Uffici competenti i propri dati mediante l'utilizzazione dell'apposita app (https://www.comune. napoli.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/I DPagina/41324).

