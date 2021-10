Muore di Covid il medico degli ultimi, il cordoglio dei colleghi

«Condoglianze alla famiglia di Bernardo Cozzolino, il medico di Ercolano che curava i senzatetto. Condoglianze all’Ordine dei Medici di Napoli per la perdita di un collega, di un medico di medicina generale che svolgeva un ruolo insostituibile e preziosissimo. Condoglianze a tutti i suoi assistiti, a tutte le persone a cui è stato vicino senza risparmiarsi, incarnando i principi del codice deontologico». È il messaggio del presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei Medici, Filippo Anelli, in merito alla morte per Covid del medico di famiglia, vaccinato con la doppia dose che, da volontario, curava gratuitamente i clochard nelle stazioni napoletane. «Il Covid si è portato via il medico degli ultimi, dei più fragili – aggunge Anelli -. È un giorno triste».

