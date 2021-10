Napoli: muore di Covid Mr Anthony, la “calcolatrice umana”

Non ce l’ha fatta Mister Anthony, il talent napoletano, il fenomeno di conteggi e numeri. Il Covid ha avuta la meglio su di lui in una settimana. Inutili le cure in ospedale. La sua è stata una storia fatta di calcoli e di conteggi, In pochi secondi riusciva ad informare i suoi interlocutori su ore di vita trascorse, e non solo, bastava dirgli la data di nascita. Ha partecipato a numerosi programmi televisivi di interesse nazionale.

Lo ricordano gli amici di piazza Dante, lui abitava li. Giuseppe Graziani, editore e gestore del bistrot Graziani, lo ricorda come un amico speciale, un uomo sempre cordiale ed attento al valore dell’amicizia. Anche il ristorante Leon D’oro gl iscrive su fb: «Un gigante buono, un po’ simbolo del ristorante che tra conteggi veloci, un fischio, un sorriso per tutti è diventato per i clienti più affezionati Mister Anthony “la calcolatrice umana”. Piazza Dante è stata la sua casa e ha lasciato un gran vuoto nel suo tavolo preferito e nel cuore di tutti noi».