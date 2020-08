Muore di infarto dopo un litigio: scatta l'inchiesta nel Napoletano

Litiga con un turista suo vicino di casa, poi accusa un malore e muore. È stata aperta un'inchiesta sulla morte di Emanuele Coccia, ingegnere in pensione, 72enne di Castellammare di Stabia e da anni residente ad Agerola. L'episodio si è verificato nella giornata di domenica, quando il personale del 118 è stato chiamato ad intervenire per prestare i soccorsi ad un anziano in un appartamento di via Coppola, nei pressi di piazza Generale Avitabile, nella frazione agerolese di San Lazzaro. Giunti sul posto con un'ambulanza, però, i medici non hanno potuto far altro che constatare il decesso del 72enne, probabilmente a causa di un infarto. Coccia, però, non era all'interno della sua abitazione e pochi minuti prima aveva avuto un'accesa discussione con un vicino di casa, un villeggiante che insieme alla moglie ha scelto Agerola per trascorrere l'intero mese di agosto. Così sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Agerola e della compagnia di Castellammare di Stabia, per effettuare alcuni accertamenti e avviare le indagini.

Alcuni dettagli hanno spinto gli investigatori ad avvisare la Procura di Torre Annunziata: quella morte per cause naturali ha alcuni aspetti da chiarire. La salma dell'ingegnere è stata, così, sequestrata dal magistrato di turno alla Procura oplontina, che di conseguenza ha aperto un'inchiesta e nelle prossime ore disporrà l'autopsia sul corpo di Emanuele Coccia. Il corpo senza senza vita del pensionato è ora a disposizione del magistrato presso l'obitorio di Castellammare. C'è da capire se, durante la lite per futili motivi, Coccia possa essere stato addirittura colpito, il che potrebbe portare all'iscrizione nel registro degli indagati di uno dei villeggianti (una coppia di Pomigliano d'Arco) per omicidio preterintenzionale oppure per il reato di morte come conseguenza di altro delitto. Al momento, l'inchiesta è aperta contro ignoti e servirà principalmente a capire se la causa del decesso del 72enne sia effettivamente legata ad un arresto cardiocircolatorio e se ci siano traumi e segni di violenza sul corpo.



Nelle prossime ore saranno ascoltati i residenti della zona in cui si sono verificati i fatti, i villeggianti e alcuni familiari di Coccia per ricostruire con esattezza la dinamica della lite. Le testimonianze saranno importanti per capire l'intero scenario in cui è avvenuta la vicenda, con dissidi che secondo alcuni testimoni sarebbero legati a questioni condominiali e alla gestione del parcheggio privato della palazzina. Coccia, infatti, avrebbe litigato con quel turista ed è caduto privo di vita proprio all'ingresso dell'appartamento in cui la coppia di Pomigliano sta trascorrendo le vacanze.

Lo stato di agitazione potrebbe aver giocato un brutto scherzo al 72enne, che era già affetto da alcune patologie. Ma non è escluso che lo stato di agitazione possa essere legato ad una vera e propria colluttazione con il suo interlocutore, che dunque potrebbe addirittura aver colpito il 72enne stabiese al culmine del litigio. Dopo il primo esame esterno della salma, a destare qualche sospetto è solo una lividura su un braccio, ma non è escluso che dall'autopsia possano emergere altri traumi.

Un vero e proprio giallo di fine agosto, ad Agerola, dove una banale lite è costata la vita ad un pensionato. Sposato due volte, cinque figli, Coccia è stato tra i pionieri stabiesi dell'elettronica. Da alcuni anni aveva scelto Agerola come luogo di residenza, dove viveva in un piccolo appartamento, da solo. Negli ultimi anni aveva rapporti solo con alcuni familiari stabiese ed era molto noto nel borgo di San Lazzaro, ad Agerola.

Ultimo aggiornamento: 08:03

