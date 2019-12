Malore in piazza nel Napoletano, ​si accascia su una panchina e muore

Accusa un malore, si accascia su una panchina e muore. Tragedia nel pomeriggio di oggi a piazza Imbriani, in pieno centro a Torre Annunziata. La salma del 66enne, pensionato e gravemente ammalato, è stata ritrovata da alcuni passanti che hanno subito dato l'allarme. Sul posto sono arrivati i soccorsi e i carabinieri di Torre Annunziata, ma per il 66enne non c'è stato nulla da fare: era già deceduto. Viste le cause naturali della sua morte, la salma sarà restituita ai familiari per le esequie. © RIPRODUZIONE RISERVATA