Venerdì 27 Aprile 2018, 20:22

Un motociclista è morto in un incidente stradale avvenuto al km 1,800 della strada statale 268 «del Vesuvio». In conseguenza dell'incidente è stata chiusa al traffico la carreggiata in direzione Cercola all'interno del territorio comunale di Pollena Trocchia, in provincia di Napoli. Lo riferisce l'Anas precisando che le cause dell'incidente sono ancora in corso di accertamento. Il traffico è deviato in loco. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell'Ordine per la gestione del traffico e per consentire la riapertura della strada nel più breve tempo possibile.