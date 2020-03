Muore in casa senza Coronavirus ma è caccia all'untore: familiari insultati e denigrati

Insultati e denigrati dalla gente convinta che il loro papà fosse morto a causa del Coronavirus. È un dramma nel dramma quello che stanno vivendo i figli e la moglie di Salvatore Canfora, 84enne deceduto venerdì nella propria abitazione nel quartiere di via Napoli. Il decesso è avvenuto a causa di alcune patologie pregresse che negli ultimi tempi avevano debilitato l'uomo, ma la quasi concomitante notizia della positività al Covid-19 di un residente nello stesso quartiere ha dato il via ad un'autentica caccia all'untore. Tutte le attenzioni si sono così concentrate sui sei figli di Canfora e sulla moglie, tenuti a distanza da una parte dei residenti nonostante il dramma. «Ci hanno detto: andatevene, vostro padre aveva il Coronavirus racconta Antonio, uno dei figli dell'84enne capiamo il momento ma questi sono giorni difficili per noi e per la nostra famiglia. Nostro padre non potrà avere nemmeno l'ultimo saluto, non gli potremo fare il funerale come lui avrebbe voluto e dobbiamo subire tutto ciò. Lui è morto perché soffriva da tempo di altre patologie e la sua scomparsa non è assolutamente da imputare al Coronavirus. Fortunatamente c'è anche tanta gente del quartiere che ci è vicina e ci sta aiutando in questo momento».



In totale sono sei i contagiati nella città di Pozzuoli, di questi due sono risultati positivi nelle ultime ventiquattro ore: si tratta di un uomo di mezza età residente proprio nella zona di via Napoli, mentre la sesta persona contagiata è una donna. Gli altri quattro casi riguardano un 50enne residente a Lucrino, in isolamento domiciliare; un 57enne di via Campana, zona alta della città, dipendente del comune di Quarto, risultato positivo lo scorso 9 marzo e attualmente è ricoverato presso l'ospedale Cotugno di Napoli; un 52enne di Cigliano, anch'egli in isolamento domiciliare, amico del dipendente della Wind di Pozzuoli con il quale aveva partecipato alla festa al teatro Posillipo il 21 febbraio scorso; e infine un 30enne di Licola, il primo risultato positivo al Coronavirus due settimane fa e in via di guarigione definitiva. Gli ultimi due casi hanno fatto crescere la preoccupazione anche a causa del mancato rispetto delle prescrizioni adottate dal comune di Pozzuoli per limitare la diffusione del contagio: ieri mattina è stato necessario l'intervento di agenti della polizia municipale e della polizia di stato per sgomberare il lungomare Sandro Pertini di via Napoli da adulti, bambini e runner. Episodio che qualche ora dopo ha portato alla chiusura di tutto il lungomare, la cui area è stata interdetta con nastri e transenne. Stessa precauzione è stata adottata per tutte le possibili aree di aggregazione come piazza a Mare, piazzetta Italo Balbo, la villetta comunale al Rione Toiano e i giardini di Lucrino.



Inoltre per limitare al massimo gli spostamenti il sindaco Vincenzo Figliolia ha disposto la chiusura fino a nuova ordinanza dei parcheggi Multipiano di via Napoli e del Molo Caligoliano e Ittico all'Ingrosso a partire da oggi. Stessa misura è stata adottata per il cimitero comunale di via Luciano, che resterà chiuso ogni sabato, domenica e per tutti i giorni festivi fino al 3 aprile: negli altri giorni della settimana l'accesso è consentito con l'obbligo di osservanza della distanza interpersonale di almeno un metro. «È assurdo quanto accade ancora sul nostro territorio. Nonostante i controlli e le sanzioni, ancora non si capisce che dobbiamo stare chiusi in casa - dice Figliolia - Non è una scelta, ma un dovere di tutti. Non è pensabile mettere per ogni cittadino un poliziotto. Ma lo capiamo che stiamo mettendo a rischio tutti? Lo capiamo che i casi di contagio aumentano perché siamo degli irresponsabili? Se riusciamo a fermare il contagio avremo poi tutto il tempo di riprendere la nostra vita in mano». © RIPRODUZIONE RISERVATA