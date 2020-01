Va a comprare legno in falegnameria, muore schiacciato da pannelli nel Napoletano: tre a giudizio

Il Gip del Tribunale di Napoli Nord Nicola Erminio Paone, dopo l'udienza preliminare tenutasi il 10 gennaio, accogliendo la richiesta del pubblico ministero Antonio Vergara, titolare del procedimento penale per omicidio colposo, ha rinviato a giudizio tutti e tre gli indagati per la morte di Pasquale Battaglia, avvenuta l'11 luglio 2018 in una falegnameria e rivendita di Casavatore, nel Napoletano.

Si tratta del legale rappresentante della società e del conducente del muletto ritenuto responsabile del crollo dei pannelli sul 75enne di Frattamaggiore. I tre imputati, nessuno dei quali ha chiesto riti alternativi, dovranno comparire il 12 maggio avanti il Giudice Monocratico del Tribunale di Napoli Nord per l'udienza che segnerà l'avvio del processo verso e proprio. Si avvicina dunque il momento della giustizia per i familiari della vittima che, per essere assistiti, attraverso il consulente personale Luigi Cisonna, si sono affidati a Studio3A.



