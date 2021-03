Cancellato da una scuola pubblica nel Napoletano il murale dedicato a un pregiudicato

Stamattina a Cercola, in via Matilde Serao, angolo via Moro, l'amministrazione comunale, assistita dalle Forze dell'ordine, ha provveduto alla cancellazione del murale dedicato a Giuseppe Sannino, pregiudicato ucciso il 25 giugno 2012 a colpi di arma da fuoco. Lo rende noto la Prefettura di Napoli. Il murale era stato realizzato sul muro perimetrale di una scuola di proprietà pubblica. L'azione è scattata a seguito di operazione concordata in apposito tavolo tecnico, in ottemperanza agli esiti del Comitato ordine e sicurezza pubblica dell'area metropolitana del 4 marzo scorso.

APPROFONDIMENTI L'INCHIESTA Napoli, via murales e altarini della camorra: ora tocca alla statua... IL CASO Napoli, sono 40 gli altarini legati alla camorra: il monitoraggio... LA LEGALITÀ Napoli, via murales e altarini della camorra: primo step in periferia...

© RIPRODUZIONE RISERVATA