Murales di una sirena sulla parete del palazzo crollato a Torre del Greco

TORRE DEL GRECO. Una sirena adornata dai simboli della città, a partire dal mare e dal corallo. Prende forma il murales che in questi giorni sta eseguendo Leticia Mandragora, street artist di origini spagnole ma trapiantata in provincia di Napoli scelta dall’associazione Sviluppo Area Porto di Carlo Esposito per realizzare una delle opere che l’hanno resa nota in Italia e all’estero sulla facciata di un’immobile di corso Garibaldi.

Non una facciata qualsiasi, visto che il murales sta per essere ultimato nella parte di una palazzina crollata diversi anni fa e che fino a poco tempo fa era uno dei simboli del degrado in cui versava un’area, quella posta a ridosso del porto, che grazie alla solerzia di diversi imprenditori ha acquistato un nuovo splendore e oggi è tra i luoghi più frequentati dalla movida e dalle famiglie non solo cittadine: «E dire che qui veniva realizzato uno degli altari della festa che abbelliva la città ogni anno - spiega Leticia Mandragora - Non lo dico per sentito dire: ho studiato al liceo scientifico di Torre del Greco e la festa dei quattro altari era un appuntamento che ti catturava e che coinvolgeva».

Quando la festa era in auge, a corso Garibaldi veniva eretto l’altare di “fabbrica”, quello in muratura, mentre gli altri era eseguiti su grandi tele. Poi la festa è sparita ed è più di un decennio che si parla - per ora senza risultati - di un suo rilancio. «Anche per questo - sottolinea Carlo Esposito, promotore dell’iniziativa - abbiamo spinto per la realizzazione di questa opera, che mettesse al centro i simboli e le tradizioni di Torre del Greco».

Nei giorni scorsi si è svolto uno dei momenti più suggestivi di questa prima fase: dopo l’attività di stucco del muro dove verrà realizzato il murales, è stata proiettata l’immagine che verrà poi realizzata da Leticia Mandragora. Che per l’iniziativa all’ombra del Vesuvio non ha lesinato sforzi, promuovendo anche un casting per individuare la modella che ha prestato il proprio volto alla sirena: «Ma non mi piace dire molto su questa scelta, come del resto non farò mai vedere il bozzetto sul quale sto lavorando - spiega l’artista - Voglio lasciare che l’opera sia una sorpresa per tutti, anche per chi mi ha commissionato il lavoro».

Intanto il presidente dell’associazione Sviluppo Area Porto sta promuovendo una raccolta di fondi per finanziare i costi legati al murales e a breve aprirà un apposito conto corrente con tanto di Iban: «Ho trovato diverse persone e realtà pronte a darci una mano - conclude Carlo Esposito - e non nascondo che serve l’aiuto di tutti per finanziare l’opera. Opera che puntiamo a fare adottare da quanti più torresi possibili».