Napoli, muro pericoloso. La relazione: non è acqua, sono liquami

Il muro di tufo su via Solimena, che preoccupa i residenti per le costanti infiltrazioni è inzuppato «dall'acqua delle fognature private di un condominio sovrastante». Questo scrive l'Abc, l'azienda partecipata del Comune di Napoli che si occupa anche del servizio fognature, dopo una accurata verifica.

La relazione è stata consegnata ieri ed è indirizzata al Comune, alla municipalità del Vomero, alla polizia municipale e alla Protezione Civile.

Il documemnto è estremamente chiaro: «...si comunica che è stata accertata la presenza (potenzialmente causa delle segnalate infiltrazioni dal muro in tufo) dagli scarichi privati in sede pubblica a servizio del condominio di Via Giuseppe Bonito clv. 5 (confinante con il muro di contenimento dalla sottostante Via Francesco Solimena), le cui immissioni private fecall in sede pubblica (a servizio del condominio), risultano completamente lesionate generando di fatto lo sversamento nel solido stradale delle acque di scarico del condominio, mentre le immissioni pluviall, sono prive del dovuto pozzetto d'ispezione al piede della discendente pluviale, sono risultate anch'esse (dall'ispezione condotta dal personale operativo ABC dall'interno della infrastruttura fognaria) lesionate e occluse».

In pratica il contenuto delle fognature sovrastanti, secondo la relazione diffusa dalla Abc, finisce direttamente sul selciato di via Solimena e «non esiste alcuna correlazione tra la rete fognaria pubblica gestita e l'anomalia individuata, la causa è dovuta ad anomalie del cosiddetto "Impianto di scarico privato in sede pubblica" a servizio del condominio di Via Giuseppe Bonito civ. 5 la cui manutenzione e gestione del corretto esercizio è a cura e spese del proprietario/gestore».

Nel documento condiviso con le autorità locali, la Abc chiede anche interventi nei confrotni del fabbricato considerato responsabile degli scarichi: «Con la presente la scrivente chiede alle strutture comunali in indirizzo, per quanto di competenza, di voler emettere diffida affinché il fabbricato proceda "ad horas" con la pulizia, verifica e ricostruzione/ripristino della corretta funzionalità dell'impianto privato in sede pubblica». L'azienda per la gestione dell'Acqua ricorda anche che i proprietari delle abitazioni del civico di via Bonito si ttivino «per la verifica di propria competenza degli implanti di scarico a servizio dell'edificio con la trasmissione dei relativi esiti, della certificazione del corretto funzionamento, della regolare immissione allo scarico in fogna pubblica che deve essere conforme all'autorizzazione, di cui si chiede di trasmettere i relativi estremi. In assenza di tali riscontri la scrivente procederà, ad effettuare tutte le doverose verifiche amministrative rispetto alle immissioni riscontrate in situ e con le successive attività nei confronti dei titolari degli impianti per la relativa regolarizzazione tecnica ed amministrativa».