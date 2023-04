L'arte fiorisce e la cultura paga. A certificarlo sono i numeri di ieri, che restituiscono l'immagine di un 25 aprile d'oro per la città. Una delle prospettive più importanti del boom turistico made in Naples riguarda infatti il grande successo arrivato per i musei all'ombra del Vesuvio, che in certi casi, come in quello di Palazzo Reale e del binomio di siti vomeresi Certosa-Sant'Elmo, hanno battuto i record di affluenza di sempre. Parliamo di risultati che sono senz'altro frutto della giornata della Liberazione con i musei gratis, oltre che del grande appeal che Napoli esercita in questo periodo sui visitatori nati in ogni angolo di mondo. Ma su questa impennata di ingressi pesa, e non poco, anche un'offerta artistica che ha raggiunto i massimi livelli negli ultimi mesi: da Raffaello a Picasso, da Caravaggio all'arte contemporanea. La storia e la cultura, appaiate: Pompei, come in quasi tutti gli ultimi weekend, si conferma al primo posto in Italia nella classifica dei siti culturali più visitati: ben 27587 presenze fatte registrare solo il 25 aprile. Staccato di circa 12mila ticket il Colosseo, a quota 15.297.



Città d'arte invase in tutto il Paese. Un primo banco di prova dell'estate alle porte e del ponte del primo maggio. In questo contesto. Napoli e provincia, innegabilmente, sono sugli scudi. Mai così tante le visite sulla collina di San Martino. Sant'Elmo nelle «giornate a ingressi gratis - fanno sapere dalla Direzione Regionale dei Musei della Campania - aveva raggiunto numeri alti, ma mai superato i 10mila ingressi. Discorso analogo vale per la Certosa di San Martino». Nel tardo pomeriggio di ieri, quest'ultima aveva fatto registrare ben 6181 ingressi. Addirittura 12641 visite per Castel Sant'Elmo, che ha addirittura superato Castel Sant'Angelo (7672). Passando a Palazzo Reale, nel tardo pomeriggio di ieri è stato superato il muro delle 9mila visite (9274). Parliamo del record di sempre.

APPROFONDIMENTI Turismo, a Napoli presenze da record: il 25 aprile gratis parchi e musei Napoli, musei gratis e aperture fino a sera: un 25 aprile da tutto esaurito

«Il giorno di maggior affluenza in assoluto - spiegano dalla direzione del Palazzo - fu domenica 6 novembre 2022, con 7668 visitatori». Tutto sold-out anche a Cappella Sansevero, che ieri è arrivata 2450 ingressi per il Cristo Velato, il massimo consentito. «Se non ci fossero limitazioni di capienza - spiegano dal museo - l'affluenza avrebbe potuto superare le 4mila presenze, viste le tante richieste». Ottimi numeri anche per il Museo di Capodimonte 4442 visitatori. Ben 8mila, invece, i napoletani e i turisti che hanno scelto il Bosco (chiuso a Pasquetta) come location della Liberazione. Gran risultato, ieri, anche per l'arte contemporanea del Madre, che ha fatto registrare 1000 presenze. Per finire, il Mann: già nel pomeriggio di ieri, Giulierini aveva annunciato i 4502 ingressi parziali ma il dato conclusivo è stato di 7.087 presenze.



I prezzi delle camere sono alle stelle. Si arriva fino a 2mila euro e rotti per una notte di fine settimana all'ombra del Vesuvio, nelle strutture extralberghiere. Media di 250 euro. La voglia di Partenope, che ha fatto arrivare circa 400mila turisti per il lungo ponte della Liberazione appena alle spalle, porta anche la firma dell'imminente festa scudetto per il terzo tricolore azzurro. Ma non c'è solo largo Maradona ai Quartieri Spagnoli, insomma, che anche ieri è stato meta di pellegrinaggio per svariate migliaia di turisti. La crescita della qualità dell'offerta culturale partenopea fa salire anche la qualità e il target dei vacanzieri che scelgono Partenope. Non solo street-food, colore e vicoli, insomma. La qualità culturale sta pagando. A Capodimonte, con la mostra Gli Spagnoli a Napoli, c'è la "Madonna del Pesce" di Raffaello. Al Mann si trova "Picasso e l'antico". Palazzo Reale offre la mostra "I Dialoghi intorno a Caravaggio".

Risultati di alto livello anche per la Reggia di Caserta (con 11316 ingressi) e per il sito Archeologico di Paestum (6386) e Velia: 643, per un totale del parco di 7029 ingressi. Dal Mic è arrivato un commento a questo importante risultato arrivato per la cultura a livello nazionale: «Sono stato al museo della Resistenza a Roma e ho portato una corona sulla stele per Salvo D'Acquisto a Napoli, ieri - ha detto ieri il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano al Tg4 - I musei nazionali stanno registrando numeri eccezionali: è il segno della grande attenzione per il lavoro che stiamo facendo in ambito culturale. L'Italia è leader nell'uso dei fondi del Pnrr per la cultura. 600 milioni per i musei, più un progetto per gli accessi ai disabili».