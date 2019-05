Con un decreto firmato oggi dal ministro Bonisoli, sono stati stanziati 46 milioni; 173mila 560 euro per tre progetti in Campania e in Lombardia. Vengono destinati 10 milioni 973mila euro nel 2020 al «Progetto di Ampliamento Ipogeo per la realizzazione del Museo Permanente del Design italiano»; 30 milioni al «Grande progetto per la valorizzazione del Museo e Real Bosco di Capodimonte - Campus e la realizzazione cabinet delle porcellane» e 5 milioni 200mila per «Reggia in arte e design» della Reggia di Caserta.

Lunedì 20 Maggio 2019, 19:46

