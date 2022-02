Al Museo Ferroviario di Pietrarsa al via il X Congresso della Cisl

Lavoro, formazione, sviluppo. Ma anche sociale, periferie, giovani, rappresentanza, coesione e connessione: saranno questi i temi del X Congresso della Cisl di Napoli che prenderà il via venerdì 18 Febbraio dalle ore 10 presso il museo di Pietrarsa e che si concluderà sabato nel primo pomeriggio con il segretario generale della Cisl nazionale Luigi Sbarra e l'elezione del nuovo gruppo dirigente.

In particolare venerdì sarà la relazione del segretario generale Gianpiero Tipaldi ad aprire la giornata dopo i saluti del sindaco di Portici Vincenzo Cuomo e del vescovo di Acerra, Monsignor Antonio Di Donna. Dopo il dibattito la chiusura sarà affidata alla Segretaria Generale della Cisl Campania Doriana Buonavita. Sabato 19 dopo i saluti del direttore del Museo di Pietrarsa Oreste Orvitti, interverranno il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, il vescovo ausiliario dell'arcidiocesi Metropolitana di Napoli Francesco Beneduce, Melicia Comberiati, segretaria provinciale che presenterà il bilancio sociale del sindacato partenopeo e Aldo Carera, Presidente della Fondazione Giulio Pastore.

I lavori del Congresso che si terranno nel rispetto della normativa anti-Covid, e ai quali parteciperanno circa cento delegati in rappresentanza dei 104 mila iscritti, saranno conclusi dal segretario generale della Cisl nazionale Luigi Sbarra. «Lo slogan “Esserci per Cambiare” - sostiene Tipaldi - testimonia la filosofia della Cisl, quella di sedersi ai tavoli per confrontarsi e dibattere su temi fondamentali per il territorio, sia per contrattare che per tutelare i diritti. Ma soprattutto per andare tutti verso una direzione che garantisca crescita in termini occupazionali, economici e sociali».