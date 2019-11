Una festa a suon di musica neo melodica, ad altissimo volume, e fuochi artificiali esplosi nel cuore della notte è stata interrotta dall'arrivo dei carabinieri. I fatti si sono verificati a Marano, in una zona, quella tra via San Rocco e via Adda, dove risiedono migliaia di persone. I militari dell'Arma, allertati dalle segnalazioni di decine di residenti che protestavano per l'incredibile frastuono, hanno fatto irruzione in una palazzina dove si festeggiava un compleanno. Gli organizzatori sono stati identificati e la festa - accompagnata da fuochi artificiali rumorosissimi - è stata sospesa. In centinaia, anche sui social network, hanno segnalato il caso. © RIPRODUZIONE RISERVATA