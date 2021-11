Musicaterapia a Villa Betania, i nuovi progetti per i nati prematuri

Porte aperte fino a sera ai genitori dei bimbi nati prematuri e ricoverati nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale evangelico Betania. Il "Family day" è organizzato domani, 17 novembre, in occasione della giornata mondiale della Prematurità: inizia alle 15 con il laboratorio “Tocco dolce e musicoterapia”, dalle 17 alle 19, invece s'insegna alle mamme come portare in fascia il bambino. Con movimenti abbinati al canto. In questa struttura si contano 2019 nati nel 2020, di cui 264 prematuri, Tra loro, 23 con peso inferiore a 1.000 grammi, 24 fra 1.000 e 1.500 grammi, 120 al di sotto dei due chili. È il numero più alto dopo quello registrato al Policlinico Federico II, grazie agli otto posti di rianimazione sempre occupati cui se ne aggiungono venti di sub-intensiva.

Villa Betania ha un punto nascita attrezzato con la rianimazione, eventualmente necessaria per la mamma. E le attività proposte sono anche il modo per presentare un nuovo progetto, finanziato dalla Ets Pulcini Combattenti, che porta chitarre e melodie classiche tra le cullette. «L'obiettivo è quello di stimolare e tranquillizzare il neonato, ma soprattutto recuperare quel legame emotivo profondo fatti di sguardi, odori, voci, tatto e contatto». Emozioni negate con la pandemia da Covid-19 ed esercizi utili nel percorso di degenza «per prepararsi all’accudimento a casa», sottolinea il direttore del dipartimento materno-infantile, Marcello Napolitano. «Dal cambio del pannolino all'alimentazione, sono tante le cose da imparare», interviene la dottoressa Amelia Faiella, e sottolinea che massaggiare il corpo del piccolo, seguendo il ritmo di Mozart o Bach, aiuta, affinché si rilassi. In corsia e poi tra le mura domestiche.



A seguire i più piccoli Anna Buonomo, musicoterapeuta nell’ambito materno-infantile specializzata nell'assistenza alle donne in gravidanza e nei bambini da zero a anni. Sempre in corsia è prevista la distribuzione di gadget e doni alle famiglie ei prematuri da parte della Fondazione evangelica Betania, dell'associazione Cuori di maglia, della Società italiana di neonatologia. Tra i regali, il libro "Come respira una piuma" di Marcello O. Florita, psicologo clinico che affronta il tema della genitorialità in condizioni complesse. E, per concludere, la facciata dell'ospedale si illumina di viola.

m.p.