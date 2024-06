Napoli capitale della musica a giugno ‘24. Da Geolier ad Angelina Mango, da Annalisa a Renato Zero passando per Ultimo, i Negramaro e Nino D’Angelo. Ce ne sarà per tutti i gusti tra stadio Maradona e piazza del Plebiscito, per il “Napoli Città della Musica Live Festival”.

Così si chiama la kermesse che «porta a compimento le politiche musicali sostenute da Gaetano Manfredi - argomenta Ferdinando Tozzi, delegato del sindaco all’audiovisivo e all’industria musicale - L’indotto sarà straordinario, come la brand reputation della città. Tanti big si esibiranno a Napoli, a testimonianza del fatto che il trasporto verso Partenope è ai massimi livelli. Anche per i musicisti».

APPROFONDIMENTI Ultimo a Napoli, l'attesa dei fan che cantano sotto l'hotel: «Se non scende Ultimo, noi non ce ne andiamo» Geolier al Vulcano Buono di Nola per il firmacopie dell'album «Dio lo sa» Gigi D'Alessio papà per la sesta volta: «I figli sono una gioia immensa. Luca con me sul palco, sono fiero di lui»

Il Plebiscito

Saranno in 100mila ad assistere ai concerti di Gigi D’Alessio iniziati ieri. Parliamo di «12500 posti a sera, con tutte le 8 date sold-out - prosegue Tozzi - Dai primi sondaggi, all’incirca un 20% del pubblico arriverà da fuori Campania o dall’estero: tanti turisti. Da questi show si trarrà un programma Rai che dovrebbe andare in onda il 13 giugno». Per le prime due serate di D’Alessio, il parterre conta Guè, Clementino, Geolier, Annalisa, Elodie, Fiorella Mannoia, Francesco Cicchella, Alessandra Amoroso, Umberto Tozzi, Lda, Arisa, Ernia e Antonella Clerici. Nomi importanti anche per il 27 giugno, al “Radio Italia Live”: al Plebiscito si esibiranno Alessandra Amoroso, Annalisa, Biagio Antonacci, Articolo 31, Elodie, Francesco Gabbani, Irama, Angelina Mango, i Ricchi e Poveri, Rocco Hunt, Rose Villain e Tananai. Il Plebiscito sarà protagonista anche il 21 e il 22 giugno, con Renato Zero. Il 28 con Tropico e il 17 e il 18 settembre con Co’Sang.

Il Maradona

Al Maradona si è partiti il 31 maggio con Gianni Fiorellino, ma l’attesa è altissima per i live di Ultimo, oggi e domani (in concomitanza con D’Alessio e il voto). Il 15 toccherà ai Negramaro. 21, 22 e 23 giugno saranno le date di Geolier all’ex San Paolo. A chiudere Napoli Città della Musica Live Festival allo stadio sarà Nino D’Angelo, il 29. «Per questa estate - aggiunge Tozzi - abbiamo incentivato i musicisti snellendo la burocrazia. L’ufficio musica, nato 2 anni fa, e l’ufficio grandi eventi si sono uniformati. Questo ha consentito alle produzioni di trovare intorno a un unico tavolo soluzioni logistiche. Inoltre, siamo i primi in Italia ad aver invitato gli artisti, attraverso Napoli Citta della Musica, a fare qualcosa per il territorio. I Negramaro, con la Fondazione Pino Daniele, stanno realizzando “I Suoni delle Emozioni” con il conservatorio di Milano e Foqus: un percorso di formazione esperienziale offerto ai ragazzi dei Quartieri. Geolier, sempre contro la dispersione scolastica, sostiene la Sartoria Sociale a Scampia, nata in un bene confiscato. Acquisterà delle attrezzature da lavoro. Tropico devolverà una quota degli incassi del concerto a Friends of Naples per il restauro dei beni culturali della città. D’Alessio e Radio Italia avranno un numero solidale a favore della raccolta fondi “Curare a casa” per il Santobono Pausilipon. Gianni Fiorellino sta partecipando a un percorso di formazione per “Famiglie di Maria” di Napoli Est. Renato Zero presenzierà a un incontro con la città il 24 giugno e consegnerà le divise ai calciatori dello Spartak San Gennaro dei Quartieri Spagnoli. Il 21 giugno ci sarà poi la Festa della Musica: una decina di concerti live in strada cui si può aderire su www.cittàdellamusica.comune.napoli.it».