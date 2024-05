Musica solidale senza frontiere: Pepito Sax a Ercolano

Musica e solidarietà: stasera - venerdì 10 maggio - ore 20,30, Pepito Sax, “musicista senza frontiere”, propone: “Io canto all’amore. La leggenda continua”, al Teatro Don Orione di Ercolano. Il 50% degli incassi del concerto sarà destinato all’Ente benefico per sostenere le iniziative di accoglienza ai ragazzi che necessitano di cure; il rimanente coprirà le spese organizzative e artisti. In repertorio, musica classica napoletana, leggera italiana e internazionale, jazz americani.



Con Pepito Sax, il maestro Antonello Cascone al pianoforte e arrangiamenti musicali; trio “Le Armonie”, cantanti: Ilaria Improta, Elena Annunziata, Marianna Corrado. Ballerine: Alessia Carillo, Serena Provvido. Presentano: Anna Panella & Nancy Daviducci.

Nativo di Torre del Greco, Giuseppe Spagnuolo in arte Pepito, è diplomato in sassofono al Conservatorio di Benevento. Al suo attivo, partnership con Antongiulio Frulio, pianista, compositore di colonne sonore di noti film; ha lavorato su grandi navi da crociera; solista a Buenos Aires, ha creato il suo stile musicale - Sax bar - raggiungendo il successo nei locali di grido di Puerto Madero, Costanera e Avenida Florida; Caraibi, in Brasile, a Copacabana e Ipanema; in Europa, in primis a Barcellona.

Dal ritorno a Torre del Greco, proponr il suo sax-bar nelle migliori location della provincia di Napoli, Capri, Ischia, Penisola sorrentina, Massalubrense, Costiera amalfitana. Ha composto per Witney Houston, “Amore e vento”, “Je t’aime” e “La Dama dagli Orecchini” dedicato a una principessa araba; per “Unitalsi” “Indimenticabile rondò”.



Al suo attivo tributi dal maestro Beppe Vessicchio, dal violinista Uto Ughi, da Assisi Pax International; insignito per “Procida capitale della cultura”, insieme al prof Paolo Veronesi, Patrizia Troisi, sorella del geniale Massimo, ecc.. Standing ovation al Premio nazionale “Penisola sorrentina per il cinema e l’audiovisivo”. Ha avuto l’onore di suonare nella Casa della Madonna di Loreto.