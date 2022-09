Maltempo, sospese le corse degli aliscafi per Ischia e Procida

Continuano le difficoltà per i collegamenti marittimi per Ischia e Procida: anche oggi, a causa delle condizioni del mare, sono state sospese tutte le corse effettuate dai mezzi veloci. Per il vento di libeccio che ha spirato stanotte e raggiunto punte di oltre 20 nodi di velocità gli aliscafi sono fermi nei porti ed i collegamenti sono attualmente garantiti dalle navi traghetto, dagli approdi di Napoli Porta di Massa e Pozzuoli. Nell ultime ore comunque si registra un miglioramento del meteo, con la diminuzione del vento, che dovrebbe comportare la regolarità dei servizi assicurati dai traghetti.