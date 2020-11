Napoli, rinascono i giardini della principessa Iolanda: gioiello green dimenticato

Sul lato destro prima di salire la scalinata, nella vasca ormai senz’acqua né illuminazione, ci sono le sagome di topi ormai rinsecchite. «Chissà da quanto sono lì», ironizzano Adrian Di Capua e Carlo Restaino, 20 e 30 anni, due giovani che da qualche mese si sono posti un obiettivo: prendersi cura dei giardini e delle scale della Principessa Iolanda al Tondo di Capodimonte. Dove un tempo scorrevano finanche delle cascate, come si evince dai tombini per lo scarico delle acque. E dove i cima alla collina che porta al Tondo c’è inoltre un piccolo anfiteatro. Armati di scope, palette e attrezzature adeguate che hanno acquistato di tasca loro, i ragazzi si sono rimboccati le maniche e hanno deciso di far tornare all’antico splendore quel gioiello “green” che fu intitolato in epoca fasciata alla primogenita di Vittorio Emanuele III di Savoia. Insieme a loro tanti amici e residenti del quartiere, che a giorni alterni dedicano il loro tempo libero alla pulizia e alla bonifica di quel luogo che forse in altre città del mondo (vedi il Parc Güell di Barcellona) sarebbe valorizzato e ben tenuto: tra i tanti, Ciro Scherma, Giuseppe Spasiano, Rosario Palumbo, Gianni Monaco, Ernestina Cafiero, Carmine Piccolo, Luigi Ala, Mena Piccolo, Simona Provvido, Pino Nicolao, Fortuna Nolli solo per citarne alcuni.

Così quasi ogni giorno e dividendosi talvolta in turni, in base ovviamente agli impegni di ciascuno, i volontari stanno recuperando a piccoli passi ogni spazio di quel “polmone verde” divenuto regno di tossicodipendenti (come una donna che si buca sotto i nostri occhi, mentre intervistiamo i ragazzi); discarica abusiva a cielo aperto (sepolti nel terreno, come ci mostra Adrian, ci sono finanche un paio di jeans, un cappotto, una coperta, senza contare il tappeto di siringhe e pasticche di droghe di tutti i tipi a giudicare dal colore); accampamento di senza tetto (nelle grotte di tufo che dovevano rappresentare la Natività quando furono costruite, vivono tre extracomunitari di nazionalità turca). A cominciare dal cancello che, sul lato destro, conduce a un’antica Torre oggi inaccessibile perché ostruita da immondizia e vegetazione, come spiega Carlo: «Quando siamo riusciti ad aprire quel cancello, abbiamo prima dovuto ripulire le scale da cumuli di rifiuti, legname, erbacce. Come documentato da foto d’epoca, quelle scale dovrebbero consentire l’accesso alla Torre, ma tuttora quell’ultimo tratto è invaso da rovi e sterpaglie che dobbiamo rimuovere e dove si potrebbe creare un percorso turistico con un belvedere». Insieme a Carlo, che oltre ad essere un ambientalista, si occupa di contabilità e bilancio, a credere in quel sogno c’è Adrian, 20enne che svolge il servizio civile ma che dedica le sue giornate alla salvaguardia dell’ambiente: «Un ragazzo d’oro - rimarca l’amico - se non fosse stato per lui tutto ciò non sarebbe accaduto». Insieme i due ragazzi hanno coinvolto altri abitanti del quartiere e con loro hanno iniziato qualche mese fa l’opera di pulizia dell’area.

«L’idea è nata perché - essendo del posto - abbiamo notato questa scalinata abbandonata al degrado, che non sapevamo nemmeno dove portasse e abbiamo iniziato a pulirla. Così ci siamo resi conto che avevamo scoperto una meraviglia da valorizzare». E, nel rispetto delle norme anti Covid, il progetto dei volontari non si ferma e il pensiero corre al futuro di quelle scale progettate nel 1826 dall’architetto Antonio Niccolini: «Dopo la pulizia e la bonifica tutto rischierebbe di tornare come prima. Per curare la manutenzione di un luogo serve anzitutto vigilanza, magari chiudendo con una recinzione gli accessi ogni sera - spiega Carlo - ma la riqualificazione deve prima di tutto prevedere aree giochi per i bambini, arredo urbano e concessioni a bar o buvette come attrattiva per i visitatori. Inoltre, perché no? Pensiamo a un presepe vivente. Molti non sanno che quelle grotte furono costruite per ricordare la Natività, ora invece accolgono i clochard e intorno c’è una vasca senza più acqua né pesci e tartarughe», conclude. Intanto i volontari si stanno già costituendo in Associazione: «Il nome sarà Kapemò, per richiamare il quartiere ma anche inteso come teste di mo’ oppure a capo di tutto».

