C'era una volta Naplest: viaggio tra i disperati del palazzetto dello sport dell'ex Nato di Poggioreale

Venerdì 12 Aprile 2019, 13:30

Un rifugio per decine persone che dormono tra rifiuti, calcinacci e riscaldamenti di fortuna. Un vero campo della disperazione allestito tra quella che è una delle discariche più note ed estese della città, dove alle montagne di spazzatura fanno da sfondo le vite di tanti ragazzi provenienti dall’Africa e dal resto d’Europa.Questo è il campo sportivo – o per meglio dire quello che ne rimane – dell’ex area Nato di Poggioreale. Un edificio completamente abbandonato, dove le discariche abusive crescono di giorno in giorno. I rifiuti non vengono solo ammassati all’esterno, ma anche all’interno di quello che una volta era il campo sportivo. Una struttura in degrado da quasi vent’anni che adesso è diventata il rifugio dei disperati del quartiere. Ci vivono in tanti, forse in venti o poco più, e raccontano di essere lì da anni. Da quando sono arrivati in Italia.«Noi siamo venuti qui per lavorare - dicono - e ci arrangiamo ogni giorno per andare avanti. A volte capita di guadagnare 20 euro, a stento sopravviviamo. Siamo venuti qui per aiutare le nostre famiglie, ma non riusciamo a farlo. Mangiamo una sola volta al giorno e spesso dividiamo quello che abbiamo».La disperazione si percepisce in ogni angolo di questa struttura abbandonata. Dove i rifiuti sono diventati vere “piramidi” al centro e ai margini dell’area abitata. Non bastasse, anche lo spazio di quello che un tempo era il campo di gioco ospita una grande baraccopoli. Ogni area è stata occupata, sia ai lati che sulle gradinate di cui ormai rimane ben poco. Tutto è sommerso dalla spazzatura e gli spalti sono quasi invisibili.La zona, pochi anni fa, fu oggetto di attenzione da parte della Municipalità che intendeva ripulirla e trasformarla in un grande spazio da mettere a disposizione della cittadinanza, attraverso la creazione di una cittadella dello sport. Ma così non è stato.Tutto risulta di proprietà del Comune sotto la voce “Polivalente Centro Direzionale ex Nato” in cui sarebbe possibile svolgere attività come “basket, tennis, pattinaggio e calcetto”. Tutti sport che però restano sulla carta. La realtà invece parla di un degrado senza precedenti che ha reso quella struttura una delle più fatiscenti e abbandonate della città. Uno spazio in cui a queste attività ludiche e sportive si è sostituito lo scarico selvaggio dei rifiuti, la prostituzione e la disperazione di chi lo abita.