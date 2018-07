Scongiurarono suicidio al Centro direzionale: premiato equipaggio del 118

Martedì 24 Luglio 2018, 12:43

Il 23 maggio scorso avevano evitato il suicidio di una ragazza che minacciava di lanciarsi da uno dei cavalcavia a ridosso del Centro direzionale e del carcere di Poggioreale a Napoli e, per questo motivo, i tre riceveranno un riconoscimento ufficiale dal Consiglio regionale della Campania.Così come raccontato dall'associazione Nessuno tocchi Ippocrate che denuncia, giorno per giorno, le aggressioni, ma anche le buone notizie che arrivano dalla sanità campana, soprattutto per quanto riguarda le emergenze, il primo a tentare un approccio fu l'autista soccorritore che convinse la ragazza a parlare con l'infermiera che le si avvicinò e riuscì a darle un abbraccio che sciolse la ragazza che accettò le cure del medico presente e poi del personale del pronto soccorso del San Giovanni Bosco.La consegna delle targhe al dottor Ferdinando Catuogno, all'infermiera Anna Lombardo e all'autista soccorritore Giosué Perna avverrà domani alle 12 nella Sala Nassyria del Consiglio regionale della Campania. Saranno presenti la presidente del Consiglio regionale, Rosa D'Amelio, e il presidente del gruppo consiliare Campania libera, Psi e Davvero Verdi, Francesco Emilio Borrelli, componente della Commissione sanità, che ha chiesto la concessione del riconoscimento ufficiale ai tre operatori del 118 di Napoli.