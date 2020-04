Coronavirus, da Bnl un contributo in beneficenza all'ospedale Pascale di Napoli

Lotta al Coronavirus, da Bnl Gruppo BNP Paribas, tra le altre iniziatie, un contributo per l’Italia di 3 milioni, che si aggiungono ai 500 mila euro già donati alla Croce Rossa Italiana, e ai 400mila destinati a varie associazioni impegnate nella sanità e nell’assistenza e alla raccolta fondi in corso fra dipendenti e clienti. Tra i destinatari dell'iniziativa l'ospedale Pascale di Napoli.



«Tutti i colleghi di BNP Paribas nel mondo – afferma Andrea Munari, Responsabile del Gruppo per l’Italia - sono fortemente impegnati nel supportare ogni giorno i nostri clienti e nel dare contributi concreti alle persone che si trovano in maggiore difficoltà in questo periodo di emergenza. Per questo abbiamo definito un nuovo piano globale di aiuti destinandolo ad ospedali e organizzazioni locali impegnate nell’assistenza alle fasce della popolazione più fragili. In tale ambito, daremo nuovi contributi per 3 milioni di Euro in Italia. Sentiamo il profondo dovere, come azienda e comunità di persone, di continuare a contribuire ed essere sempre al servizio della collettività con azioni utili a superare insieme questa fase difficile».



I 3 milioni saranno così distribuiti: 1 mln di euro sarà destinato alla sanità e diviso su quattro importanti ospedali: Bergamo, Roma, Firenze e Napoli (rispettivamente Giovanni XXIII, Spallanzani, Careggi, Pascale);

900 mila euro saranno assegnati a tre associazioni che aiutano e sostengono l’emergenza per le persone in situazioni di precarietà e vulnerabilità: Caritas, Sant’Egidio, Banco alimentare; un altro milionedi euro sarà distribuito a livello nazionale a Onlus, Associazioni non a scopo di lucro, Imprese e cooperative sociali che coprono l'assistenza sanitaria e il sostegno alle persone in condizioni di vulnerabilità economica e sociale, persone anziane, donne e bambini in condizioni di fragilità e di pericolo, persone con disabilità, giovani in situazione disagiata; infine 100 mila finanzieranno "buoni alimentari gratuiti" per le persone in difficoltà insieme al comune di Firenze. Ultimo aggiornamento: 18:50 © RIPRODUZIONE RISERVATA