Napoli, anziano va al Policlinico Federico II e cade sulla pavimentazione dissestata

Al Secondo Policlinico di Napoli un anziano andato nella struttura sanitaria per una visita è dovuto ricorrere alle cure dei dottori perché è caduto sulla pavimentazione in pessime condizioni del parcheggio.

L'anziano ha riportato una forte contusione alla testa e lividi sulle gambe. Il caso è denunciato dalla pagina facebook Insieme facciamo tutto. «È una vergogna che la pavimentazione dei parcheggi di un grande ospedale come il Secondo Policlinico sia in queste condizioni - dice Giuseppe Alviti leader Regionale del comparto sanità - Come federazione nazionale "Lavoratori diritti degli ammalati" chiediamo alla direzione generale del Policlinico di intervenire immediatamente per tutelare l'accesso ai padiglioni della struttura».

Ultimo aggiornamento: 14:45

