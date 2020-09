Napoli: il Capitale Naturale, due giorni dedicati al mare

Sabato 3 e domenica 4 Ottobre è prevista alla Stazione Marittima Sala Elettra una manifestazione dedicata al mare. L’evento è frutto della sinergia voluta fortemente dall’assessore Francesca Menna, con delega al Mare, che ha unito le diverse realtà associative territoriali per dare vita a processi organizzativi orizzontali, condivisi e partecipati, nella realizzazione di eventi che hanno come obiettivo il Mare Bene Comune.



La due giorni partirà sabato 3 ottobre con l’evento “Il Capitale Naturale” organizzato dalle associazioni MaDre e N’ Sea Yet con il patrocinio del Comune di Napoli e della Città Metropolitana di Napoli, dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Tirreno Centrale e del Dipartimento di Biologia dell’Università della Federico II di Napoli. L’ evento, che rientra nel calendario della “Naples Shipping Week", può essere un’opportunità di crescita e di esplorazione di nuove collaborazioni e più ampie sinergie tra operatori di diversi settori, sia pubblici che privati. Ne discuteranno docenti degli Atenei napoletani.



Sono previsti a partire dalle ore 9,30 e fino alle ore 1045 gli interventi del Presidente della Camera Roberto Fico e del Sindaco di Napoli Luigi de Magistris. A seguire interverranno Pietro Spirito, Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno centrale; Anna Di Cosmo, Coordinatore del corso di laurea in biologia ed ecologia dell’ambiente marino e gestione sostenibile delle sue risorse (laurea Mare) della Università di Napoli Federico II; Antonino Pollio, Presidente della Società dei Naturalisti Napoli – Tutela Ambientale; Giovanni Piero Pepe, Coordinatore Scientifico della Task Force BIG FED2; Mario Affuso & Davide Sorella, Associazione culturale maDre; Dario Catania, associazione N’ Sea Yet.

Fino alle ore 13 sono anche previste due sessioni, la prima coordinata dall’Assessora Menna su Biologia, Ecologia, Chimica dei Materiali mentre la seconda su Economia Startup & Innovazione sarà affidata all’Assessora Alessandra Clemente.



Nel pomeriggio dalle ore 15,30 alle 19 la manifestazione si trasferirà alla Rotonda Diaz all’interno di gazebo nei quali esperti del settore, imprenditori e scienziati faranno conoscere, attraverso esperienze dirette quelle realtà già esistenti di economia attenta alla natura.

Domenica 4 ottobre a partire dalle ore 10,30 la manifestazione si chiuderà alla Rotonda Diaz con una gara di nuoto dal titolo “Caccia alla plastica Swimming edition” organizzata dell’associazione N’ Sea Yet in collaborazione con UISP (Unione Sport Per Tutti), Let’s Do It Italy. e sostenuto grazie alla Fondazione Cristiano Tosi. Oltre al sostegno di CleaNap e l’associazione Sportiva Kayak Napoli . La gara prevede un percorso che va dalla rotonda Diaz al Castel dell’ovo e ritorno. I partecipanti avranno il compito di raccogliere la plastica a mare durante il percorso, il vincitore sarà quello che raccoglierà più plastica a mare.

