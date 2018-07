Napol, domenica di terrore sulla Circumvesuviana: principio di incendio, evacuata carrozza

Domenica 1 Luglio 2018, 16:52 - Ultimo aggiornamento: 01-07-2018 16:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Attimi di panico tra i passeggeri della Circumvesuviana in una caldissima domenica di luglio. Un principio di incendio, poco prima delle 12.30, a bordo di un treno della linea Napoli-Sorrento ha scatenato non poche preoccupazioni nei viaggiatori alla stazione di Barra. A dare l’allarme alcuni addetti dell’Eav e un gruppo di utenti che, dopo aver avvertito un forte odore di bruciato proveniente probabilmente dai freni della vettura, hanno subito avvisato il personale di bordo. Per fortuna non si sono verificati incidenti, ma lo spavento ha preso in pochi attimi il sopravvento tra i viaggiatori del convoglio, a bordo del quale c’erano donne e molti bambini, ma anche tanti turisti. Tutti sono stati fatti risalire sul treno e fatti scendere alla stazione di San Giorgio, da dove hanno ripreso la corsa a bordo di un altro treno. A destare preoccupazione era stato un forte odore di fumo segnalato dagli stessi capotreno a partire da piazza Garibaldi. Poi, arrivati a Barra, questi hanno invitato i passeggeri a uscire dalla carrozza principale in via precauzionale. Per fortuna il personale - prontamente intervenuto - è riuscito a tranquillizzare i viaggiatori, ma molti hanno lamentato il fatto che non fosse la prima volta che si verificasse un episodio del genere. E, soprattutto, i disagi per raggiungere il capolinea, ossia la fermata di Sorrento, dove si è arrivati dopo circa due ore.