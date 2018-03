Napoli, crolla ex monastero ai Tribunali: quattro operai estratti vivi sotto le macerie

Venerdì 16 Marzo 2018, 09:56

Il muro perimetrale della chiesa San Paolo Maggiore è crollato, nella zona dei Tribunali, nel cuore di Napoli. Sul posto stavano lavorando quattro operai: tre sono riusciti a evitare il crollo, il quarto è stato estratto vivo dalle macerie dai vigili del fuoco e portato in ospedale in codice rosso.Sono in corso le operazioni di messa in sicurezza dell'area. Il crollo è avvenuto all'interno del complesso di San Paolo Maggiore, in un chiostro interno con ingresso su via San Paolo, a pochi passi da via dei Tribunali. Sul posto sono presenti vigili del fuoco e polizia.Tutti e quattro gli operai coinvolti sono stati portati in ospedale per accertamenti.