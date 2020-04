LEGGI ANCHE

Neanche l’emergenza sanitaria scoraggia i pirati dei rifiuti che in via Maddalena, hanno trasformato marciapiedi e fioriere in discariche a cielo aperto. A due passi dagli uffici postali ed immediatamente all’esterno di un supermarket, i vasi in cemento sono stati riempiti da decine di rifiuti che - nonostante i recenti Interventi degli operatori Asia - vengono sversati costantemente.«Su questo marciapiede - afferma il portavoce del comitato “Lenzuola bianche” Armando Simeone - si formano spesso lunghe file di persone in attesa di fare la spesa o pagare bollettini in posta. Purtroppo l’inciviltà non si ferma neanche in questo periodo e nonostante le proteste le cose non cambiano. Questa condizione di degrado persiste da oltre una settimana e sappiamo che ora è difficile programmare interventi di pulizia. Nonostante tutto però chiediamo che questa zona non venga abbandonata perché, in barba alle disposizioni di contenimento del virus, qui c’è ancora parecchia gente in strada che continua ad imbrattare il nostro territorio».