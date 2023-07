Napoli, minore in giro con il taser a piazza Nazionale

«Trovo sconcertante il video ricevuto che immortala un ragazzino che gioca con un taser nel bel mezzo di piazza Nazionale. Intorno a lui altri coetanei curiosi e alcune mamme che accompagnano i bimbi più piccoli su quel che resta delle giostrine».

«Il ragazzo in questione con una spavalderia pari alla disinvoltura maneggia questo apparecchio, in dotazione ad alcune forze dell’ordine, che se utilizzato male può causare l’arresto cardiaco e la morte di chi viene colpito dalla scarica elettrica. C’è da chiedersi chi possa aver dato uno strumento simile in mano a un ragazzino. Ci troviamo oramai di fronte a una deriva di violenza e irresponsabilità di fronte alla quale si impone una risposta ferma dello Stato non solo nei confronti dei minori ma anche delle loro famiglie».

Questo il commento del deputato di Alleanza Verdi Sinistra Francesco Emilio Borrelli, destinatario del video in questione.