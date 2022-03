Napoletana 72enne arrestata, rafficati di controlli a Frattamaggiore

Nella sua abitazione in via dei Mosaici, a Napoli, i falchi hanno arrestato A.B., 72enne napoletana condannata alla pena di 5 anni, 3 mesi e 22 giorni di reclusione e ad una multa di 4.300 euro per i reati di ricettazione, tentata truffa, falsità materiale commessa dal privato, sostituzione di persona, commessi a Santa Maria Capua Vetere, Sassuolo, Napoli e Roma tra il 2009 ed il 2010. In più, i poliziotti hanno identificato 92 persone e controllato 47 veicoli a Frattaminore: in piazza Atella e in piazza San Maurizio, in via Turati, in via Cavalieri di Vittorio Veneto, in via Giovanni XXIII.

APPROFONDIMENTI IL CASO Condannato a 5 anni per ricettazione: arrestato 41enne napoletano IL CASO Dose di cocaina per 20 euro: pusher e cliente fermati a Portici IL CASO Movida a Napoli, fermate in strada 3 ragazzine con bevande alcoliche