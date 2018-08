Turisti napoletani bloccati al porto di Bari: «Una truffa, non ne possiamo più»

Lunedì 20 Agosto 2018, 20:18 - Ultimo aggiornamento: 20-08-2018 20:23

In fila al check- in dalle 14 per partire alle 17, ma alle 18 della nave che avrebbe dovuto portarli in Grecia ancora non si sapeva nulla, o almeno nulla di certo. È successo a un folto gruppo di napoletani in partenza dal porto di Bari diretta a Igoumenitsa. «Nelle lunghe ore di attesa ci è stato detto di tutto - dice Antonio Pagano, uno dei malcapitati - Prima che c'era un guasto all'aria condizionata, poi che era finito il carburante e ancora che c'era un guasto al motore. Ci mancava solo che ci dicevano che la Sirenetta in persona ostacolava il passaggio».Così circa 200 persone, per lo più napoletani, hanno atteso ore al caldo di conoscere il destino della nave Ventouris Ferries di cui avevano anticipatamente comprato il biglietto. «Ci sono intere famiglie con bambini che per la disperazione si sono accasciate sul pavimento del porto per riposare, ma della nave ancora non si sa nulla», continua il racconto Antonio, che con un amico cerca di raggiungere Corfù. Ore dopo ancora non si sa nulla, solo che la nave che sarebbe dovuta partire alle 17 alle 20 ancora non parte. Al Check-in sale la tensione e molti decidono di salire sulla prima nave in partenza. «Abbiamo dovuto comprare un nuovo biglietto e dalla compagnia fanno sapere che non verremo rimborsati in nessun modo - raccontano i passeggeri - È una truffa». Chi si è accaparrato il biglietto per l'altra nave all'ultimo secondo è riuscito a partire ma con un'incognita: «Al ritorno la nave che abbiamo già pagato ci sarà?»