Napoletani scomparsi in Messico: arrestato il capo del cartello Jalisco Nuova Generazione

Lunedì 30 Luglio 2018, 18:13 - Ultimo aggiornamento: 30-07-2018 18:42

C'è una svolta nella vicenda della scomparsa dei napoletani in Messico. Militari dell'esercito hanno tratto in arresto José Guadalupe Rodríguez Castillo, considerato uno dei responsabili del sequestro e della sparizione di Raffaele e Antonio Russo e di Vincenzo Cimmino.Castillo, conosciuto anche come "El Quince" o con il soprannome di Don Lupe è ritenuto uno dei responsabili del Cártel Jalisco Nueva Generación: in particolare il suo ruolo sarebbe stato quello del controllo sulla polizia locale della cittadina di Tecalitlan che, lo scorso 31 gennaio, ha fermato i napoletani per poi consegnarli a membri del consorzio criminale che gestisce tutte le attività nell'area.L'uomo è stato arrestato per la scomparsa dei tre italiani e avrebbe pagato la polizia municipale della città di Tecalitlan perché consegnasse i tre ambulanti napoletani al cartello di Jalisco. Lo riferisce l'ufficio del procuratore generale messicano, secondo quanto riportano i media locali. L'uomo è stato fermato insieme a un'altra persona, con marijuana, anfetamine e armi.