Napoletani scomparsi in Messico, scende in campo ​anche la storica Fia

Venerdì 30 Agosto 2019, 13:37

«Il 12 agosto anche la storica Fia, Federazione Interamericana Avvocati fondata a Washington nel 1940, nella persona del suo presidente Juan Carlos Esquivel-Favareto si unisce all'organizzazione Mondiale Avvocati Oma nella battaglia per la verità sui nostri connazionali». Lo rende noto, in un comunicato, l'avvocato Claudio Falleti, legale delle famiglie dei tre napoletani scomparsi in Messico.«Attraverso i due presidenti - spiega Falleti - è stato depositato l'atto con il quale viene chiesto alla Corte interamericana diritti umani di far pressione sullo Stato messicano affinché venga messa in atto con forza la misura cautelare emessa a marzo 2018». In sostanza, i presidenti delle due organizzazioni si affiancano agli avvocati Falleti ed Herrera nella ricerca della verità sulla sorte di Raffaele e Antonio Russo e di Vincenzo Cimmino.Con l'ordinanza n. 201 del 16 marzo 2018 la Cidh, aggiunge Falleti, «intimava allo stato messicano di garantire il diritto alla vita, alla libertà e all'integrità fisica degli scomparsi invitando le autorità a porre in essere tutte le azioni necessarie per le ricerche, senza lasciare nulla di intentato»