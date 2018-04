Napoletani scomparsi in Messico, la taglia attira i testimoni: «Ma daremo informazioni solo alla polizia italiana»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 7 Aprile 2018, 10:25 - Ultimo aggiornamento: 07-04-2018 10:25

Da sessantasei giorni tre napoletani, Vincenzo Russo, il figlio Antonio e il nipote Vincenzo Cimmino, sono scomparsi nel nulla in una minuscola cittadina messicana, Tecalitlan. Al giro di boa del secondo mese di ricerche senza esito, la famiglia ha deciso di imprimere una svolta: l'altro giorno ha diffuso via Facebook e tramite i media messicani un appello: «Daremo due milioni di pesos messicani (circa 90mila euro n.d.r.) a chi sarà capace di darci notizie dei nostri cari». Sembra che siano arrivati già i primi messaggi, questo, almeno è ciò che sostengono i familiari e l'avvocato Luigi Ferrandino che ieri hanno convocato un incontro con la stampa.Parole di speranza e di rabbia mescolate assieme. Da un lato l'entusiasmo per il fatto che la ricompensa promessa sta «producendo già i suoi frutti: sono arrivate prime notizie, da verificare ovviamente, ma qualcosa si muove», come ha spiegato Ferrandino, il quale ha anche chiarito con vigore, assieme ai familiari che queste prime notizie, e tutte le altre che verranno raccolte, «saranno comunicate solo agli investigatori italiani, non a quelli messicani». Anche perché in questi lunghissimi due mesi di attesa e disperazione, le autorità locali non sono state in grado di trovare nemmeno una pista da seguire per rintracciare gli italiani. Ma proprio al governo messicano si sono rivolti i familiari dei Russo e di Cimmino quando hanno detto con vigore «Propongano anche loro, così come abbiamo fatto noi, una ricompensa a chi è in grado di offrire notizie sulla sorte dei nostri cari». Un messaggio è stato rivolto anche alla Farnesina: «Il ministero invii sul posto inquirenti italiani - ha detto l'avvocato Ferrandino - oppure, se già ci sono, ci faccia giungere rassicurazioni».