Indossano costumi tradizionali, con corolle di fiori, drappi e gonne rosse. Oltre un centinaio di donne ucraine hanno manifestato nella Giornata nazionale dell'indipendenza dell'Ucraina in piazza del Plebiscito. Trentadue anni dall'autonomia dalla Russia, che ancora oggi si porta dietro gli effetti di una guerra ingiusta che conta migliaia di morti tra i civili. Insieme al console generale dell'Ucraina a Napoli, Maksym Kovalenko, ai piedi del colonnato si sono riunite le associazioni e le comunità degli ucraini presenti sul territorio campano con il sostegno del Consolato ucraino e della Chiesa greco-cattolica in Italia, per una preghiera collettiva per la pace nella loro patria. Promossa dal Coordinamento Unitario delle comunità e associazioni ucraini l'iniziativa è stata organizzata in collaborazione con il Consolato Generale d'Ucraina a Napoli, il supporto del Comune e del sindaco Gaetano Manfredi, rappresentato alla manifestazione dall'assessore alla sicurezza e legalità Antonio De Iesu e il sostegno della Pmi International del presidente Salvatore Guerriero, rappresentato da Loris Pellicanò e della P&Partners di Salvatore Palantra.

A fronte di 550 giorni di guerra, 9369 morti in totale tra i civili, oltre 16mila feriti e 200mila persone nell'esercito a cui è stato dedicato un minuto di silenzio, i profughi ucraini che vivono a Napoli hanno ricordato l'indipendenza del loro Paese da Mosca decretata 32 anni fa da un referendum. Intorno alle autorità civili e religiose dell'Ucraina e dell'Italia presenti in piazza i tanti profughi hanno sventolato bandiere della pace, intonando canti patriottici nella loro lingua d'origine. A suscitare tristezza il ricordo dei caduti durante la guerra con la Russia che va avanti da un anno e mezzo: numerose le donne che mostrano cartelli con i volti dei loro mariti, fidanzati o fratelli morti sotto le bombe. Mentre padre Mario Savarese, parroco della basilica di San Francesco di Paola, auspica che «dove l'uomo non arriva possa arrivare la mano di Dio per far regnare la pace» e citando la preghiera dell'arcivescovo don Mimmo Battaglia rinnova l'appello «Ferma la mano di Caino». Tanti i messaggi per dire stop al conflitto che continua a mietere vittime con i diversi slogan sui volantini, come "Freedom to Mariupol defenders", che una ragazza mostra col volto velato dalla tristezza.

Ad aprire la manifestazione la preghiera collettiva per la pace in Ucraina con i preti ortodossi dell'Italia e, a seguire, l'intervento del Console Generale d'Ucraina a Napoli, Maksym Kovalenko che ha chiuso con il canto collettivo dell'inno nazionale ucraino. «Questa seconda festa dell'indipendenza che festeggiamo è nel cuore di tutti gli ucraini - ha detto il console - perché non è solo per proteggere la nostra patria, ma la nostra lingua, la cultura, il diritto del nostro popolo di vivere nel mondo democratico. Siamo molto grati al Comune e al sindaco di Napoli, ma anche a Regione, Prefettura, Asl, Protezione civile e altri enti perché sin dai primi giorni della guerra tantissimi ucraini sono arrivati a Napoli e ricevono assistenza, sostegno e ospitalità. Questa - ha aggiunto - è una guerra molto pericolosa non solo per l'Ucraina ma per tutta l'Europa democratica. Adesso abbiamo il sostegno non solo militare ma anche finanziario da tutti i Paesi europei. In particolare dall'Italia e da Napoli, che è una città ormai nel cuore di tutti noi. Ad oggi sono qui oltre 25mila profughi». Per l'assessore De Iesu, che ha partecipato in rappresentanza del Comune e del sindaco Manfredi, l'augurio al popolo ucraino che «presto uscirà da questo incubo costato il sacrificio di migliaia di ucraini».

In onore della solenne festività della nazione amica il Comune ha infatti voluto omaggiare la comunità ucraina illuminando, dopo il tramonto, Castel Nuovo con i colori della bandiera del loro Paese. «Abbiamo invitato tutti i nostri amici della Pmi International, gli imprenditori e i cittadini napoletani a partecipare alla manifestazione al Plebiscito in favore dei nostri amici ucraini - ha dichiarato Salvatore Palantra, titolare della P&Partners e referente per i progetti in Ucraina della Pmi International - perché la manifestazione che si è svolta nel giorno della loro festa dell'indipendenza vuole segnare un momento importante per la firma di un memorandum di 35 associazioni a sostegno dei profughi ucraini che sono sul territorio campano e nella nostra città».