Venerdì 20 Settembre 2019, 17:54 - Ultimo aggiornamento: 20-09-2019 18:58

Operazione anti droga a Ponza, in provincia di Latina. I carabinieri della locale stazione nel corso di un servizio finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti hanno denunciato un 54 enne di Napoli. I militari hanno controllato l’uomo in via Molo Musco e si sono insospettiti. Lo hanno quindi sottoposto a perquisizione personale. All’interno di uno zainetto hanno trovato due confezioni di cellophane contenenti rispettivamente 4,40 grammi di cocaina e 6 grammi circa di un’altra sostanza in polvere che sarà sottoposta ad ulteriori analisi. Il 54 enne è stato trovato in possesso anche di un bilancino di precisione che è stato sottoposto a sequestro assieme allo stupefacente.