Paziente napoletano in ospedale pretende un caffè in piena notte e dà un pugno al vigilante

Un 44enne napoletano, ricoverato nell'ospedale San Sebastiano di Correggio (Reggio Emilia), si è svegliato in piena notte e ha preteso un caffè, incominciando ad inveire contro il personale medico, fino ad arrivare ad aggredire con un pugno la guardia giurata di servizio nel nosocomio, intervenuta per calmarlo. La guardia, un 50enne residente nel reggiano, ha riportato un trauma contusivo alla spalla, con una prognosi di 6 giorni. I carabinieri della stazione di Correggio hanno denunciato il 44enne, residente a Reggio Emilia, alla procura, per il reato di lesioni. Ultimo aggiornamento: 17:32 © RIPRODUZIONE RISERVATA