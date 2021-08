Turista napoletano di 22 anni investito a Gallipoli: conducente in fuga, era ubriaco e drogato

Un giovane turista della provincia di Napoli, un 22enne in vacanza a Gallipoli, la notte scorsa è stato investito da un'auto mentre passeggiava con alcuni amici in via Delle Dune, nella zona della Baia Verde. Il conducente dell'auto, una Bmw, è scappato senza prestare soccorso ma è stato individuato ed è risultato positivo a cocaina e alcol. Si tratta di un 25enne di Parabita. Al momento il giovane turista investito è ricoverato per una sospetta frattura delle vertebre. Ad aiutare la polizia a individuare il pirata della strada sono stati alcuni ragazzi presenti che sono riusciti a leggere la targa della Bmw e a consegnarne i dati a una pattuglia delle Volanti del locale commissariato. Poco dopo gli agenti sono riusciti a individuare il conducente che è stato trovato a casa.

