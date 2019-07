Domenica 21 Luglio 2019, 19:21 - Ultimo aggiornamento: 21-07-2019 19:33

Tragedia a Scalea, in Calabria. Un turista di Qualiano, Domenico Iannascoli, 42enne, è morto è annegato mentre faceva il bagno. Era in vacanza con la sua famiglia nel camping “Scalea Mare”, e dopo aver deciso di fare una nuotata non è rientrato più a riva. A far scattare l’allarme alcuni bagnanti che hanno visto il corpo galleggiare a pelo d’acqua. Successivamente sono sopraggiunti i sanitari del 118 ma per lui non c'è stato nulla da fare.