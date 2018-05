Napoletano ucciso in Arkansas: l'assassino in libertà per un errore

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 15 Maggio 2018, 08:45 - Ultimo aggiornamento: 15-05-2018 08:45

NEW YORK. «Libero per un errore». Con queste parole il procuratore distrettuale di Little Rock ha comunicato al cugino di Carlo Marigliano, il turista napoletano rimasto ucciso in Arkansas il 28 luglio scorso, che il suo carnefice, Andre Jackson, è uscito di prigione.La vicenda è al limite dell'incredibile, considerato peraltro che Jackson avrebbe fatto perdere le sue tracce già a febbraio. I parenti della vittima, però, sono stati messi al corrente della situazione soltanto adesso.Jackson, 32 anni, è accusato di omicidio aggravato ed era stato arrestato e rinchiuso nella prigione della contea di Pulasky, senza che gli fosse accordata la possibilità di uscire su cauzione. Assieme a lui erano state fermate altre due donne, Charina Fort, 31 anni, e Fanicqua Blalock, 24, che si trovano tuttora nelle mani della giustizia statunitense.Le circostanze relative alla morte di Marigliano, scomparso a soli 31 anni, avevano alimentato voci su entrambe le sponde dell'Oceano e di fatto non sono mai state del tutto chiarite. Ad ogni modo, almeno formalmente, per la polizia americana si è trattato di una rapina finita male. Un'auto presa a noleggio, un colpo di pistola alla testa ed il giovane che si era andato a schiantare contro un edificio lungo la North Shackleford Road.