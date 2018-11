Napoletano ucciso in Messico, la sorella di uno scomparso: «Lì ci ammazzano come capre»

Lunedì 5 Novembre 2018, 19:40 - Ultimo aggiornamento: 05-11-2018 19:42

Ucciso a bordo di un auto con almeno un colpo d'arma da fuoco all'addome. Scenario di questo delitto è Tepechitlan, nello stato di Zacatecas in Messico. Ancora un napoletano al centro di una vicenda assurda e misteriosa. Alessandro De Fabbio aveva 32 anni ed era originario dell'area compresa tra Piazza Mercato e Case Nuove. Dopo aver appreso la notizia, i commenti dei familiari dei tre partenopei scomparso lo scorso gennaio sono stati durissimi.«Ci stanno ammazzando come capre» afferma Fortuna Russo, sorella di Raffaele e zia di Antonio. «Ho paura di questo paese ma soprattutto del fatto che non vedo aiuti. Il nostro stato è ancora immobile mentre in Messico accade tutto questo. Non conoscevo il ragazzo ma ho pianto quando ho appreso la notizia. Ho pianto esattamente come avranno pianto i suoi familiari. Questa storia non può andare avanti. Il nostro Paese deve aiutarci a fare chiarezza».