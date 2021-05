Napoli, in 100 senza mascherina in due cerimonie in una villa a Pianura

Circa un centinaio di persone stipate in una villa per ricevimenti nel quartiere napoletano di Pianura. Due famiglie differenti per due cerimonie distinte: un battesimo e un compleanno con musica ad alto volume. Secondo quanto riferiscono i Carabinieri, la gran parte degli invitati non indossava la mascherina e quando sono visti piombare i militari in sala hanno tentato di fuggire.

I carabinieri intervenuti, quelli della stazione locale di Posillipo e del radiomobile di Napoli, hanno comunque identificato molti dei presenti. Saranno sanzionati, così come il titolare dell'attività, ora sospesa per 5 giorni.