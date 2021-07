Napoli, 100mila euro nascosti in auto sotto la moquette del sedile passeggero

Gli agenti del Commissariato Vasto Arenaccia, durante il servizio di controllo del territorio, transitando in via Sant’Attanasio hanno notato un uomo a bordo di un’autovettura che, alla loro vista, ha tentato di allontanarsi ma è stato raggiunto e bloccato. L'uomo è stato trovato in possesso di 110.480 euro, nascosti in un vano ricavato sotto il sedile del passeggero e coperto dalla moquette. A.D.M., 29enne napoletano con precedenti di polizia, è stato denunciato per ricettazione.