Napoli, 10 cagnolini chiusi in gabbia liberati nell'operazione dei vigili

Dieci cuccioli tenuti in due piccole gabbie per conigli, in precarie condizioni igieniche. I cagnolini sono stati messi in salvo dai medici e veterinari dell’Asl Napoli 1 Centro: quattro di razza barboncino toy e sei meticci di un’età compresa tra le tre e le cinque settimane sono stati sequestrati e affidati a una struttura individuata dall’autorità giudiziaria specializzata per il recupero di animali in difficoltà, in attesa di essere dati in adozione.

Il titolare della rivendita di animali e un collaboratore sono stati denunciati per maltrattamento di animali.