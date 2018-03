Napoli, 10 cantieri in contemporanea: rischio paralisi da «lavori in corso»

Domenica 11 Marzo 2018, 11:27 - Ultimo aggiornamento: 11-03-2018 12:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA

A Napoli non si fa in tempo a finire un’opera pubblica che già se ne avvia un’altra. Se le casse comunali piangono, il motore dell’edilizia pare non fermarsi mai. Dal restyling urbanistico, alla rimessa a nuovo della rete elettrica, alla posa dei cavi della fibra ottica per navigare velocemente, sono una decina i cantieri che nei prossimi giorni i napoletani vedranno spuntare come funghi tra il centro, il Vomero e i quartieri periferici, aggiungendosi a quelli «eterni» di via Marina o piazza Carlo III. Una città-cantiere, con il traffico a scartamento ridotto e immaginabili disagi per automobilisti e mezzi pubblici.Si parte già domani con i primi quattro cantieri: Corso Vittorio Emanuele, via Galileo Ferraris, Vico Santa Caterina a Formello e Vico Luongo, e via Cupa Segretario. Nella maggior parte dei casi si procederà a traffico aperto, con chiusura di una semicarreggiata per volta e senso alternato, regolato da addetti con le bandierine.Dopo il caso della Zona Ospedaliera rimasta intrappolata negli scorsi mesi in una selva di cantieri aperti quasi in contemporanea in diverse strade – anche per motivi di urgenza - su richiesta della commissione comunale Mobilità, la Conferenza dei Servizi ha sollecitato i Servizi Attività Tecniche (Sat) delle Municipalità a coordinare meglio i lavori, in modo da «evitare sovrapposizioni nella stessa area, con gravi criticità alla circolazione stradale e disagi alla cittadinanza». Particolare attenzione per i lavori sulla fibra, aumentati negli ultimi mesi, in modo da evitare di dover aprire e ripavimentare più volte la stessa strada.Ferrovia - zona industrialeLa IV Municipalità è una delle aree rosse, con una serie di cantieri aperti o in apertura attorno a piazza Garibaldi. Parte domani la posa della fibra ottica in via Galileo Ferraris, già interessata dai lavori di restyling da più di un anno, che hanno ridotto fortemente la circolazione. I lavori dureranno fino a venerdì. Poi ad aprile (16-18) si farà il ripristino definitivo del manto stradale. Il 19 marzo, invece, toccherà a via Brecce a Sant’Erasmo, anche questa inserita in un mega-progetto di riqualificazione assieme a via Ferraris, via Gianturco e via Nuova delle Brecce. Sempre domani, partiranno i lavori sulle fogne di Vico S.Caterina a Formello e Vico Luongo, che dureranno un mese. Sarà chiuso temporaneamente il tratto iniziale del vico Santa Caterina a Formello con accesso da via Carbonara, passeranno solo i mezzi di soccorso. Mentre la settimana del 19, toccherà a via Gianturco con la posa del nuovo cavo elettrico a bassa tensione. L’intervento finirà ad aprile e sarà a traffico aperto. Opere che si aggiungono ad altre già attive, come il restyling di Corso Meridionale iniziato il 29 gennaio che durerà almeno fino a settembre e quello di piazza Carlo III che dovrebbe finire a dicembre. Rebus invece su via Marina. A stretto giro, poi, toccherà a via delle Repubbliche Marinare e a corso Umberto dove è prevista la sostituzione dello spartitraffico in new jersey con un cordolo sormontabile e la realizzazione di piste ciclabili su ambo i lati.Corso Vittorio EmanueleSi parte domani da piazzetta Cariati con il cantiere Enel per il rifacimento del cavidotto sotterraneo. Lavori su metà carreggiata alla volta, a step di 50 metri, in direzione di piazza Mazzini, con senso alternato (7,30-17) e divieto di sosta con rimozione coatta nel tratto interessato. Verso maggio dovrebbe partire il restyling del pavè, con l’asfalto. L’intervento dell’Enel dovrebbe proseguire, poi, anche su altre strade, dall’Arenella (via G.Santacroce, piazza Leonardo, piazza Immacolata, via Niutta, via Ruoppolo, fino a via P.Castellino), a via Salvator Rosa, per arrivare a via Toledo sul versante opposto, passando per il Corso.Zona ospedalieraI lavori per la fibra ottica da via San Giacomo dei Capri a via Castellino dovevano partire domani, ma l’ok è slittato a causa del protrarsi della ripavimentazione di via Domenico Fontana, che doveva essere ultimata il 3 marzo. È stata completata la parte a scendere. Bisognebbe mettere mano a quella a salire. A complicare la viabilità i cantieri sulle fogne in via Quagliariello che finiranno il 19 maggio.Area NordBanda larga e rete elettrica a nuovo anche a Secondigliano, Soccavo e San Pietro a Patierno, mentre la ripavimentazione di via Masoni dovrebbe finire a gennaio 2019.ManifestazioniAi cantieri, infine, si aggiungono anche le iniziative che interesseranno strade e piazze, ma che si terranno, però, in gran parte, è bene precisare, in aree pedonalizzate. Tra le più significative, le riprese della fiction l’Amica Geniale a piazza Plebiscito (12-13 marzo) e alla Galleria Principe di Napoli (14-15 marzo). Mentre oggi è prevista la gara podistica «Corri per l’Ambiente» da piazza Nazionale allo stadio Albricci (8,30-10).