Viaggiava con 109.950 euro nascosti nel sellino posteriore dello scooter. Era assieme a un presunto esponente della camorra di rione Mercato, quando è stato bloccato dalla polizia.

Aveva un atteggiamento nervoso, che ha insospettito i poliziotti, che hanno dato inizio alla perquisizione. Non sono mancate sorprese: sono spuntate 23 mazzette di banconote dell'importo di 50 euro ciascuna.

Un blitz che risale allo scorso 13 aprile, che fa emergere il potenziale giro di affari legato al traffico di sostanze stupefacenti nella zona controllata dal clan Mazzarella.

Ed è nel corso del verbale di sequestro, che i pm calano alcuni verbali di collaboratori di giustizia. Stando alla ricostruzione della Procura di Napoli, nella sola piazza Mercato coesistono almeno sei “piazze” di spaccio, che sono al centro di una contrapposizione a freddo tra clan Mazzarella e clan Rinaldi.

Ma chi è il personaggio che custodiva questo tesoretto? Si chiama Francesco R. ed era in sella a uno scooter bloccato dalla polizia. Secondo la ricostruzione dei pm, viaggiava accanto ad un'altra moto, guidata da un soggetto legato alla famiglia Papi, a sua volta al centro di indagini per fatti di droga.

Inchiesta in corso, anche alla luce del fatto che gli inquirenti non hanno creduto alla versione difensiva resa sul momento: «Questi soldi sono delle scommesse, ho fatto delle puntate e mi è andata bene». Versione non riscontrata da alcun tagliando vincente.