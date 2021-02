Per un cavillo burocratico, un’interpretazione restrittiva della magistratura contabile o una svista nella stesura, nel 2005, del rinnovo del contratto di lavoro dei medici convenzionati impiegati nel 118, sulle busta paga dei dottori dell’emergenza si abbatte la scure della Corte dei conti. In soldoni i compensi subiscono un taglio netto fino a 800 euro al mese (circa il 25 per cento dello stipendio) mentre le Asl fanno scattare il recupero delle indennità orarie di 5,16 euro che, nel 1999, all’atto dell’istituzione del servizio 118 in Campania furono concepite e introdotte come ristoro di un lavoro usurante e incentivo a lasciare le guardie mediche dove erano impiegati e scegliere il lavoro in strada e sulle ambulanze. Indennità considerate ora, dalla Corte dei Conti, illegittime in quanto assorbite da un’altra voce stipendiale inserita nel nuovo contratto di lavoro come “omnicomprensiva”.

Le pendenze sono state in parte prescritte ma ci sono da recuperare gli ultimi cinque anni. Le Asl vanno dunque alla riscossione di un credito che ammonta mediamente a 50mila euro (fino a 90mila) pena la responsabilità in solido degli amministratori pubblici. Rate trattenute sul quinto dello stipendio mensile residuo che si aggiungono al 25 per cento già tagliato: a conti fatti gli stipendi vengono dimezzati. Per il fragile impianto del 118 regionale è la tegola definitiva che mina alle fondamenta un servizio nato in Campania nel 1999. Quello che era nell’aria da mesi, con le prime trattenute in busta paga operate dalla Asl Napoli 3, diventa ora attuale anche a Napoli centro e Napoli 2 nord. Per i 500 camici bianchi convenzionati del 118 regionale sono momenti terribili. Alla fuga già in atto verso la medicina convenzionata si aggiunge ora la migrazione verso altre regioni. In queste ore centinaia di dottori convenzionati del 118 intendono dimettersi in massa per andare a lavorare altrove.

L’unica strada percorribile è il recupero dell’indennità persa individuando un’altra voce all’interno del contratto regionale che nel dare e avere assorba anche tutte le somme da restituire. Se ne è discusso a lungo nei mesi scorsi ma l’impianto contrattuale tarda a tradursi in norma. I sindacati di categoria, la Cisl medici, la Fimmg, lo Smi ma anche l’intersindacale della dirigenza medica non convenzionata appoggiano incondizionatamente la vertenza dei medici del 118 invocando una soluzione politica. L’altro ieri, a margine dell’unità di crisi, ai sindacati recatisi in Regione per perorare la causa dei medici, i manager della Asl Napoli 1 e della Napoli 2, Ciro Verdoliva e Antonio D’Amore, hanno risposto picche. La sentenza della Corte dei conti non lascia margini di interpretazione.



«È sconcertante - avverte Lino Pietropaolo della Cisl medici - che la politica non si faccia carico di questo problema. La nostra intenzione è coinvolgere il Prefetto, il Ministero e tutte le autorità preposte a un servizio pubblico essenziale minato alle fondamenta in Campania come in altre regioni». Anche il presidente dell’Ordine dei Medici di Napoli Silvestro Scotti, coordinatore degli Ordini regionali, ha assunto una posizione netta.

«Quanto sta accadendo ai colleghi dell’emergenza territoriale convenzionata è una vergogna - tuona Scotti - se la Regione avesse rappresentato correttamente alla Corte dei Conti le ragioni dell’indennità non ci troveremmo oggi a veder calpestati i diritti dei colleghi. Ne va anche della qualità del servizio. Non bastassero i sacrifici fatti durante la pandemia ora i colleghi devono anche vivere l’angoscia di vedersi decurtato lo stipendio e di essere sottoposti a richieste di restituzioni fino a 90mila euro». Scotti valuta l’istruttoria della Regione «inadeguata e superficiale» perché di fatto si finge di non ricordare le ragioni che portarono all’indennità di 5 euro e 16 centesimi per i medici che a suo tempo permisero di dar vita al servizio dell’emergenza territoriale convenzionata. Grazie a quell’indennità le casse pubbliche hanno risparmiato - si sostiene - negli anni milioni di euro grazie allo spostamento volontario di 3mila medici titolari nel servizio di Continuità assistenziale (ex guardia medica) evitando di assumere ex novo altri 1.400 medici». «Un’ingiustizia che mortifica i colleghi che hanno gettato il cuore oltre l’ostacolo pur di salvare delle vite durante l’emergenza Covid senza beneficiare delle indennità per i dipendenti».



Sulla stessa lunghezza d’onda la vicepresidente del Consiglio regionale campano, capogruppo regionale M5S Valeria Ciarambino, secondo cui l’indennità «è stata cancellata con un colpo di spugna da una sentenza della Corte dei Conti a cui la Regione Campania si è opposta con un’istruttoria debole».

