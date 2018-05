Napoli, 12enne al supermarket con la pistola: voleva rubare bibite e merendine

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 9 Maggio 2018, 07:00 - Ultimo aggiornamento: 09-05-2018 07:00

A dodici anni con la pistola nella cintola dei pantaloni. Non succede a Ponticelli, nemmeno al Rione Traiano e neppure a Scampia. No. Ad andarsene in giro con un'arma (non un giocattolo, anche se è presto per affermare se si tratti di una scacciacani o di una pistola autentica) è un bambino di 12 anni che vive al Vomero. In via Morghen.Ed è qui, nel cuore del quartiere collinare che con Chiaia si contende la palma di «salotto buono» di Napoli che si consuma una vicenda che sa di amaro, di acre e di sconfitta per tutti. Perché quel bimbo alto poco più di un metro, descritto dai testimoni come esile e sicuramente non robusto, se ne andava in giro tra via Scarlatti, piazza Vanvitelli e San Martino a fare il bullo armato. Non con il solito coltellino, ma con una pistola calata nella cintola dei pantaloncini. E quell'arma non ha esitato a mostrarla minacciosamente alla guardia giurata che - all'esterno di un supermercato - lo aveva fermato chiedendogli lo scontrino di alcuni prodotti che aveva con sé.