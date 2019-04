«Marò e quanto sì bona! Te lo vuoi venire a fare un giro con me?», accoltellata a 14 anni al Rione Sanità

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 30 Aprile 2019, 22:50

«Marò e quant’ sì bona! Te lo vuoi venire a fare un giro con me?». Comincia tutto così, con un apprezzamento che sa poco di galanteria. Ventotto anni in due: 14 anni lui, 14 lei. E al Rione Sanità si sfiora la tragedia. Perché dinanzi alle avances, la ragazzina fugge via: comincia così l’inseguimento a bordo di uno scooter che termina a pochi passi dalla chiesa di San Vincenzo, dove la giovane viene accoltellata.Ha da poco compiuto 14 anni ma il suo nome - che per ovvi motivi non pubblicheremo, considerata la minore età - è già noto alle forze dell’ordine. Una testa calda. Già segnalato per comportamenti aggressivi, l’adolescente che ha ritenuto di vendicare il diniego della ragazzina finita l’altra notte in ospedale mettendo mano al temperino che aveva in tasca è già stato identificato dai carabinieri della compagnia Stella.