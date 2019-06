«Le condizioni del giovane sono ancora estremamente serie; il paziente è 'stabile nella sua gravità'». Così il bollettino medico del Cardarelli di Napoli sulle condizioni di salute del 14enne ricoverato ieri nell'Azienda ospedaliera dopo essersi lanciato nel vuoto dal quarto piano dell'edificio nel quale abita con la famiglia, nella zona di Porta Nolana. Alla base del gesto forse il fatto di essere stato rimandato in tre materie. La direzione sanitaria fa sapere che oggi i medici hanno proceduto ad effettuare una risonanza magnetica di controllo e le fratture vertebrali verranno stabilizzate chirurgicamente nei prossimi giorni. Al momento del suo accesso in pronto soccorso, al paziente sono state riscontrate «fratture vertebrali multiple con ematoma vertebrale e segni di sanguinamento attivo trattato con embolizzazione; fratture costali e sternali con emotorace, pneumotorace e pneumomediastino». «Un quadro clinico complicato, ma seguito da alcune delle migliori professionalità mediche d'Italia. Donne e uomini di grande valore umano e professionale che si stanno adoperando per curare questo giovane in un momento tanto difficile della sua vita - dice il commissario Anna Iervolino - Ringrazio tutti i cardarelliani che, come sempre, con abnegazione, sacrificio e senza clamori, lavorano per garantire salute ai pazienti di questa Azienda ospedaliera».

Domenica 23 Giugno 2019, 15:13

